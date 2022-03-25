"Барселоне" посоветовали подписать Зинченко
Фото инстаграм Александра Зинченко
Зимний новичок "Барселоны" Ферран Торрес подсказал руководству клуба вариант усиления левого фланга обороны.
По информации Fichajes, испанец порекомендовал "сине-гранатовым" обратить внимание на его бывшего партнёра по "Манчестер Сити" Александра Зинченко.
Рыночная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до июня 2024 года.
В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 18 матчей и сделал 2 ассиста.
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|27
|40
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|Шеффилд Юнайтед
|27
|40
|8
|Вулверхэмптон
|27
|39
|9
|Арсенал Лондон
|27
|37
|10
|Бернли
|27
|37
|11
|Эвертон
|27
|36
|12
|Саутгемптон
|27
|34
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|Кристал Пэлас
|27
|33
|14
|Ньюкасл Юнайтед
|27
|31
|15
|Брайтон & Хоув Альбион
|27
|28
|16
|Борнмут
|27
|26
|17
|Астон Вилла
|27
|25
|18
|Вест Хэм Юнайтед
|27
|24
|19
|Уотфорд
|27
|24
|20
|Норвич Сити
|27
|18