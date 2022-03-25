"Барселоне" посоветовали подписать Зинченко

Фото инстаграм Александра Зинченко

Зимний новичок "Барселоны" Ферран Торрес подсказал руководству клуба вариант усиления левого фланга обороны.

По информации Fichajes, испанец порекомендовал "сине-гранатовым" обратить внимание на его бывшего партнёра по "Манчестер Сити" Александра Зинченко.

Рыночная стоимость 25-летнего украинца оценивается в 25 миллионов евро. Его контракт с "горожанами" рассчитан до июня 2024 года.

В текущем сезоне Зинченко сыграл за "Сити" 18 матчей и сделал 2 ассиста.

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