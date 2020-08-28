"Барселоне" предлагали услуги Садио Мане

Tuttomercatoweb сообщает о контактах между "Барселоной" и окружением форварда "Ливерпуля" Садио Мане.

По информации источника, "сине-гранатовым" предложили купить сенегальца на замену Лионелю Месси и Луису Суаресу.

Потенциальный трансфер 28-летнего нападающего обошёлся бы "Барсе" в 85 миллионов евро.

В прошлом сезоне Мане сыграл за "Ливерпуль" 47 матчей, забил 22 гола и сделал 12 ассистов.

Не пропустите: "Барселона" предлагала "Атлетико" обменять Гризманна на Фелиша. | http://soccernews.ru