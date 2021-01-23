"Барселоне" предложили бесплатно подписать Алабу и Агуэро

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"Барселоне" предложили бесплатно подписать Алабу и Агуэро

Ближайшим летом новичками "Барселоны" могут стать защитник "Баварии" Давид Алаба и форвард "Манчестер Сити" Серхио Агуэро.

Оба футболиста по окончании нынешнего сезона станут свободными агентами, поэтому могут достаться "сине-гранатовым" бесплатно.

По информации Mundo Deportivo, кандидатуры австрийца и аргентинца были предложены участникам выборов президента каталонского клуба.

28-летний Алаба в текущем сезоне сыграл за "Баварию" 23 матча, в которых отличился 1 голом и 1 ассистом. Его рыночная стоимость - 65 миллионов евро.

32-летний Агуэро в нынешней кампании провёл за "Манчестер Сити" 9 игр и забил 2 мяча. Его рыночная стоимость - 35 миллионов евро.

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