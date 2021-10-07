"Барселоне" предложили нападающего "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Дивока Ориги/Автор неизвестен

"Барселоне" предложили услуги нападающего "Ливерпуля" и сборной Бельгии Дивока Ориги, сообщает CatalunyaRadio.

По сведениям источника, агенты футболиста в данный момент ищут ему новый клуб. Реакция каталонского клуба не разглашается.

В нынешнем сезоне 26-летний Ориги провел за "Ливерпуль" четыре матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

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