"Барселоне" предложили нападающего "Ливерпуля"

Теги барселоналиверпульдивок оригитрансферы

"Барселоне" предложили нападающего "Ливерпуля"

Фото: инстаграм Дивока Ориги/Автор неизвестен

"Барселоне" предложили услуги нападающего "Ливерпуля" и сборной Бельгии Дивока Ориги, сообщает CatalunyaRadio. 

По сведениям источника, агенты футболиста в данный момент ищут ему новый клуб. Реакция каталонского клуба не разглашается. 

В нынешнем сезоне 26-летний Ориги провел за "Ливерпуль" четыре матча во всех турнирах, забил один гол и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.

Не пропустите: "Барселона" интересуется вингером "Атлетико". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока

Сборная России потеряла из-за травмы еще одного игрока

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Ливерпуль Ливерпуль 27 79
2 Манчестер Сити Манчестер Сити 27 57
3 Лестер Сити Лестер Сити 27 50
4 Челси Челси 27 44
5 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 27 41
6 Тоттенхэм Тоттенхэм 27 40
7 Шеффилд Юнайтед Шеффилд Юнайтед 27 40
8 Вулверхэмптон Вулверхэмптон 27 39
9 Арсенал Лондон Арсенал Лондон 27 37
10 Бернли Бернли 27 37
11 Эвертон Эвертон 27 36
12 Саутгемптон Саутгемптон 27 34
13 Кристал Пэлас Кристал Пэлас 27 33
14 Ньюкасл Юнайтед Ньюкасл Юнайтед 27 31
15 Брайтон & Хоув Альбион Брайтон & Хоув Альбион 27 28
16 Борнмут Борнмут 27 26
17 Астон Вилла Астон Вилла 27 25
18 Вест Хэм Юнайтед Вест Хэм Юнайтед 27 24
19 Уотфорд Уотфорд 27 24
20 Норвич Сити Норвич Сити 27 18
Полная таблица

топ-5 тегов