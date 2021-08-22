"Барселоне" предложили подписать нападающего из "Севильи"

Фото: инстаграм де Йонга/Автор неизвестен

Форвард "Севильи" и сборной Нидерландов Люк де Йонг может продолжить карьеру в "Барселоне".

Как сообщает Sport, нервионцы предложили сине-гранатовым подписать голландского нападающего, которого очень хорошо знает главный тренер каталонцев Роналд Кман, так как работал с ним в сборной "оранье".

По информации источника, де Йонг все равно остается не приоритетным вариантом для усиления в атаку "Барсы".

Отмечается, что каталонцы хотят подписать игрока на позицию нападающего в последние дни трансферного окна.

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