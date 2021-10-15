"Барселоне" предложили услуги Погба

Теги барселонаполь погбаманчестер юнайтед

"Барселоне" предложили услуги ПогбаФото: твиттер УЕФА

"Барселоне" предложили подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

По сведениям ESPN, речь идет о переходе летом 2022 года в качестве свободного агента.

Руководство "Барсы" не уверено, что сможет финансово потянуть эту сделку из-за комиссии агенту игрока Мино Райоле, а также из-за зарплаты француза.

Напомним, что на Погба также претендуют "Реал" и "Ювентус".

Читайте также: Погба выберет "Реал", если клуб подпишет Мбаппе. | http://soccernews.ru
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