"Барселоне" предложили услуги Погба
Фото: твиттер УЕФА
"Барселоне" предложили подписать хавбека "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.
По сведениям ESPN, речь идет о переходе летом 2022 года в качестве свободного агента.
Руководство "Барсы" не уверено, что сможет финансово потянуть эту сделку из-за комиссии агенту игрока Мино Райоле, а также из-за зарплаты француза.
Напомним, что на Погба также претендуют "Реал" и "Ювентус".
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|19
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|Леванте
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|Реал Вальядолид
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