"Барселоне" предложили за Ракитича 60 миллионов евро

Каталонская "Барселона" получила предложение в размере 60-ти миллионов евро по своему полузащитнику Ивану Ракитичу.

Как информирует испанская пресса, трансферный запрос по хорвату пришел из английской Премьер-Лиги. Предположительно, его мог сделать один из трех клубов - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 45 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" возобновила интерес к хавбеку сборной Франции. | soccernews.ru