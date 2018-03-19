"Барселоне" предложили за Ракитича 60 миллионов евро

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"Барселоне" предложили за Ракитича 60 миллионов евроКаталонская "Барселона" получила предложение в размере 60-ти миллионов евро по своему полузащитнику Ивану Ракитичу.

Как информирует испанская пресса, трансферный запрос по хорвату пришел из английской Премьер-Лиги. Предположительно, его мог сделать один из трех клубов - "Манчестер Юнайтед", "Манчестер Сити" или лондонский "Челси".

В нынешнем сезоне Ракитич забил 4 мяча и сделал 4 результативные передачи в 45 матчах за "Барселону".

Напомним, "Барселона" возобновила интерес к хавбеку сборной Франции. | soccernews.ru

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