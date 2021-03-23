"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом
Фото твиттер "Барселоны"
"Барселона" не сможет купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, если в команде останется Лионель Месси.
По информации Mundo Deportivo, нынешнее финансовое положение каталонского клуба не позволит ему и приобрести норвежца, и удержать аргентинца.
Потенциальная сделка по подписанию 20-летнего бомбардира оценивается в 125-130 миллионов евро.
В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 31 матч, в которых отличился 33 голами и 8 ассистами.
33-летний Месси в нынешней кампании забил 29 мячей и сделал 13 результативных передач в 37 играх в составе "Барсы".
Не пропустите: СМИ узнали, как Лапорта собрал деньги для финансовых гарантий в "Барселоне". | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии
опрос
Кто станет лучшим бомбардиром Серии А?
Лента новостей
-
Хаби Алонсо пока не договорился с менхенгладбахской "Боруссией"
-
Отец Захаряна рассказал, как "Зенит" упустил его сына
-
"Ливерпуль" назвал лучшего игрока команды в феврале
-
"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом
-
Тошич готов вернуться в ЦСКА
-
Суарес отметит 500-й гол в карьере масштабным благотворительным проектом
-
Соболев назвал чемпионаты, в которых хочет поиграть
-
"Ювентус" рассматривает трёх кандидатов на замену Пирло
-
Алексей Миранчук прибыл в расположение сборной России
-
"Реал" нацелился на форварда "Болоньи"
-
В "Сочи" объяснили задержку зарплат
-
Сын Сёмина вошёл в тренерский штаб "Ротора"
-
1
Телеведущий Малахов выругался в адрес Аршавина
-
"Ювентус" может заменить Роналду своим воспитанником
-
Соболев рассказал, как в "Спартаке" уговаривают Тедеско остаться
-
Суарес сравнил Холанда и Мбаппе
-
Главные новости дня: 22 марта
-
Бывшая жена Аршавина: "Андрей психопат и трус"
-
Вальдес не будет работать в "Барселоне"
-
Геннадий Орлов: "Кокорин загубил карьеру"
Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|32
|76
|2
|Боруссия Дортмунд
|32
|66
|3
|РБ Лейпциг
|32
|63
|4
|Байер Леверкузен
|32
|60
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|32
|59
|6
|Вольфсбург
|32
|46
|7
|Хоффенхайм
|32
|46
|8
|Фрайбург
|32
|45
|9
|Айнтрахт Франкфурт
|32
|41
|10
|Шальке
|32
|39
|11
|Герта
|32
|38
|12
|Унион Берлин
|32
|38
|13
|Кельн
|32
|35
|14
|Аугсбург
|32
|35
|15
|Майнц 05
|32
|34
|16
|Фортуна Дюссельдорф
|32
|29
|17
|Вердер Бремен
|32
|28
|18
|Падерборн
|32
|20