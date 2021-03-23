"Барселоне" придётся выбирать между Месси и Холандом

Фото твиттер "Барселоны"

"Барселона" не сможет купить нападающего дортмундской "Боруссии" Эрлинга Холанда, если в команде останется Лионель Месси.

По информации Mundo Deportivo, нынешнее финансовое положение каталонского клуба не позволит ему и приобрести норвежца, и удержать аргентинца.

Потенциальная сделка по подписанию 20-летнего бомбардира оценивается в 125-130 миллионов евро.

В текущем сезоне Холанд сыграл за "Боруссию" 31 матч, в которых отличился 33 голами и 8 ассистами.

33-летний Месси в нынешней кампании забил 29 мячей и сделал 13 результативных передач в 37 играх в составе "Барсы".

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