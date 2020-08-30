"Барселоне" придется заплатить крупную сумму, чтобы избавиться от Суареса

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"Барселоне" придется заплатить крупную сумму, чтобы избавиться от Суареса

"Барселона" может расторгнуть контракт с уругвайским нападающим Луисом Суаресом, на которого не рассчитывает новый главный тренер команды Рональд Куман, сообщает Goal.

По сведениям издания, разрыв контракта обойдется каталонскому клубу в 28 миллионов евро. Половину этой суммы получит форвард, а вторая часть - пойдет на налоги.  

Стоит отметить, что сам Суарес готов остаться в "Барселоне" даже в качестве запасного игрока.

33-летний Суарес выступает за "Барселону" с 2014 года. Всего он провел за клуб 283 матча во всех турнирах, забил 198 голов и отдал 109 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2021 года.

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