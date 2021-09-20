"Барселоне" придется заплатить Куману огромную сумму в случае увольнения
Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен
Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может получить огромную сумму в случае увольнения, сообщает AS.
По сведениям источника, каталонскому клубу придется заплатить специалисту порядка 13-14 миллионов евро. В эту сумму входят шесть миллионов евро, которые Куман заплатил из своих средств за расторжение контракта со сборной Нидерландов в 2020 году.
Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" приняло решение уволить Кумана в связи с неудовлетворительными результатами. В данный момент клуб ищет нового тренера.
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|Атлетико Мадрид
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|Севилья
|20
|35
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|Хетафе
|20
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|Реал Сосьедад
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|Валенсия
|20
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|Атлетик Бильбао
|20
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|Гранада
|19
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|Леванте
|20
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|Осасуна
|20
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|Реал Вальядолид
|20
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|16
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|20
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|Мальорка
|20
|18
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|Сельта Виго
|20
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|20
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|Эспаньол
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