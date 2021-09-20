"Барселоне" придется заплатить Куману огромную сумму в случае увольнения

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"Барселоне" придется заплатить Куману огромную сумму в случае увольнения

Фото: инстаграм Рональда Кумана/Автор неизвестен

Главный тренер "Барселоны" Рональд Куман может получить огромную сумму в случае увольнения, сообщает AS.

По сведениям источника, каталонскому клубу придется заплатить специалисту порядка 13-14 миллионов евро. В эту сумму входят шесть миллионов евро, которые Куман заплатил из своих средств за расторжение контракта со сборной Нидерландов в 2020 году.

Ранее сообщалось, что руководство "Барселоны" приняло решение уволить Кумана в связи с неудовлетворительными результатами. В данный момент клуб ищет нового тренера.

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