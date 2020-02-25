"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане

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"Барселоне" придется заплатить огромную сумму в случае трансфера Мане
"Барселона" интересуется сенегальским нападающим "Ливерпуля" Садио Мане, но приобрести его будет крайне сложно, сообщает Mirror.

По сведениям издания, футболист обойдется каталонскому клубу в 260 миллионов евро. Дело в том, что "Барселона" обязана заплатить "Ливерпулю" дополнительные 100 миллионов евро к стоимости игрока. Такова была договоренность между клубами при трансфере бразильского полузащитника Филиппе Коутиньо в 2018 году.

В нынешнем сезоне 27-летний Мане провел за "Ливерпуль" 34 матча во всех турнирах, забил 17 голов и отдал 11 результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2023 года.

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Комментарии

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lesnovsky

Он, конечно, хорош... Но таких денег не стоит..

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