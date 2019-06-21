"Барселоне" придется заплатить Рабьо, чтобы он не перешел в команду
Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо получит определенную сумму от "Барселоны", если не перейдет в каталонский клуб, сообщает AS.
По сведениям издания, между футболистом и "Барселоной" существует предварительный договор о переходе в стан каталонцев. Таким образом, если "Барселона" откажется подписывать с игроком полноценный контракт, то клубу придется выплатить ему неустойку.
Рабьо требует от "Барселоны" контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере еще 15 миллионов евро. Каталонский клуб отказывается выполнять подобные требования игрока.
24-летним Рабьо интересуется "Ювентус", но туринцы также не могут с ним договориться. Есть вероятность, что хавбек останется в ПСЖ.
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|Команда
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|Валенсия
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|6
|Севилья
|38
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|Эспаньол
|38
|53
|8
|Атлетик Бильбао
|38
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|9
|Реал Сосьедад
|38
|50
|10
|Бетис
|38
|50
|11
|Алавес
|38
|50
|12
|Эйбар
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|Леганес
|38
|45
|14
|Вильярреал
|38
|44
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|Леванте
|38
|44
|16
|Реал Вальядолид
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|41
|17
|Сельта Виго
|38
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|18
|Жирона
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|37
|19
|Уэска
|38
|33
|20
|Райо Вальекано
|38
|32