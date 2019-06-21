"Барселоне" придется заплатить Рабьо, чтобы он не перешел в команду

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"Барселоне" придется заплатить Рабьо, чтобы он не перешел в команду

Полузащитник ПСЖ Адриен Рабьо получит определенную сумму от "Барселоны", если не перейдет в каталонский клуб, сообщает AS.

По сведениям издания, между футболистом и "Барселоной" существует предварительный договор о переходе в стан каталонцев. Таким образом, если "Барселона" откажется подписывать с игроком полноценный контракт, то клубу придется выплатить ему неустойку.

Рабьо требует от "Барселоны" контракт с зарплатой в 15 миллионов евро в год, а также подписной бонус в размере еще 15 миллионов евро. Каталонский клуб отказывается выполнять подобные требования игрока.

24-летним Рабьо интересуется "Ювентус", но туринцы также не могут с ним договориться. Есть вероятность, что хавбек останется в ПСЖ.

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