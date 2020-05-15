"Барселоне" придётся заплатить за Лаутаро не менее 90 миллионов евро

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"Барселоне" придётся заплатить за Лаутаро не менее 90 миллионов евро

Миланский "Интер" отказывается идти на уступки в вопросе трансфера нападающего Лаутаро Мартинеса.

По информации La Gazzetta dello Sport, "нерадзурри" в переговорах с "Барселоной" озвучили два возможных варианта сделки.

Первый - выплата полной суммы отступных в размере 111 миллионов евро. Второй - 90 миллионов плюс один игрок в придачу.

Если "Барса" согласится на второй вариант, то "Интер" хотел бы заполучить в свои ряды Нелсона Семеду или Хуниора Фирпо.

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