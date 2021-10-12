"Барселоне" разрешили заполнять стадион на 100%

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

Правительство Каталонии официально дало разрешение на заполняемость стадионов на 100%.

Таким образом, "Барселона", "Эспаньол" и другие футбольные клубы Каталонии смогут на полную вместимость заполнять свои стадионы.

Напомним, что уже 24 октября сине-гранатовые на своем поле примут мадридский "Реал".в рамках Ла Лиги.

Ранее на 100% разрешили заполнять стадионы и в других регионах Испании.

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