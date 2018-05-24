"Барселоне" удалось сохранить талантливого хавбека

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"Барселоне" удалось сохранить талантливого хавбека

Перспективный хавбек "Барселоны" Рикард Пуч остается в каталонском клубе.

Как сообщает Lequipe, 18-летний футболист принял решение продлить соглашение с "Барселоной".

Ранее сообщалось, что Пучем активно интересовался "Тоттенхэм".

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