"Барселоне" вряд ли удастся подписать Коутиньо этой зимой

Переход полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" в зимнее трансферное окно видится маловероятным событием.

Причиной этому, как информирует Marca, является не только высокая цена на футболиста, которая равняется 150-ти миллионам евро, но и нежелание "красных" расставаться с ключевым игроком по ходу сезона.

Напомним, Вальверде попросил "Барселону" активнее работать на трансферном рынке. | soccernews.ru