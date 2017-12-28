"Барселоне" вряд ли удастся подписать Коутиньо этой зимой

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"Барселоне" вряд ли удастся подписать Коутиньо этой зимойПереход полузащитника английского "Ливерпуля" Филиппе Коутиньо в каталонскую "Барселону" в зимнее трансферное окно видится маловероятным событием.

Причиной этому, как информирует Marca, является не только высокая цена на футболиста, которая равняется 150-ти миллионам евро, но и нежелание "красных" расставаться с ключевым игроком по ходу сезона.

Напомним, Вальверде попросил "Барселону" активнее работать на трансферном рынке. | soccernews.ru

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