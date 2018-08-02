"Барселоне" вряд ли удастся подписать Погба

Каталонская "Барселоне" вряд ли удастся подписать полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба в текущее трансферное окно.

Как объясняет El Mundo Deportivo, на это есть четыре причины. Во-первых, трансфер 25-летнего хавбека оценивается слишком дорого - примерно в 125 миллионов евро. Во-вторых, на его зарплату придется изыскивать порядка 13,5 миллиона евро каждый год. В-третьих, агентом игрока является Мино Райола, с которым "сине-гранатовые" предпочитают не иметь общих дел. Наконец, в-четвертых, "красные дьяволы" вряд ли пойдут на его продажу в преддверии закрытия трансферного окна, что не позволит им подписать ему замену.

Напомним, "Барселона" рассматривает вариант многомиллионного обмена с "Манчестер Юнайтед". | soccernews.ru