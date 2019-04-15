"Барселону" больше не интересует Лука Йович

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"Барселону" больше не интересует Лука Йович

"Барселона" больше не считает нападающего "Айнтрахта" Луку Йовича своей трансферной целью, передает Mundo Deportivo.

По информации источника, каталонский клуб считает, что серб не сможет опускаться за мячом в середину поля, что является главным критерием для атакующего игрока сине-гранатовых.

Кроме того, "Барсу" смущает то, что Йович стал показывать результативность лишь в этом сезоне. А в  "Бенфике" он играет с 2016 года.

Таким образом, в сербе все еще заинтересованы "Реал" и "Бавария". Ранее сообщалось, что мадридцы готовы приобрести форварда уже этим летом.

В текущем сезоне Йович участвовал в 27 матчах, отметившись 17 голами и 5 ассистами.

Не пропустите: Йович стал приоритетной целью "Реала"| http://soccernews.ru

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