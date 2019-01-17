"Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании

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"Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании

"Барселону" могут исключить из розыгрыша Кубка Испании в нынешнем сезоне, передает сообщает El Mundo.

Это может произойти из-за того, что первой встрече 1/8 финала Кубка Испании с "Леванте" (1:2) за каталонцев сыграл футболист, который был дисквалифицирован.

По данным издания, речь идёт о Хуане Мовилье, который играл в матче с "Леванте", хотя был дисквалифицирован по выступлениям за вторую команду "Барселоны" и не мог участвовать в первом матче 1/8 финала Кубка Испании.

Ответная встреча между "Барселоной" и "Леванте" состоится "Камп Ноу" сегодня, 17 января. Начало - в 23:30 (мск).

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