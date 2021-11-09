"Барселону" могут оштрафовать, если они не попадут в Лигу чемпионов

Фото: инстаграм "Барселоны"/Автор неизвестен

"Барселона" может пострадать с финансовой точки зрения из-за своих слабых игровых результатов.

Как сообщает журналист Сике Родригес, если сине-гранатовым не удастся финишировать в зоне Лиги Чемпионов, то клуб столкнется с финансовыми штрафами со стороны некоторых спонсоров.

Отметим, что сейчас каталонский клуб располагается на девятой строчке в турнирной таблице Ла Лиги, имея в своем активе 17 очков после 12 сыгранных матчей. От "Реал Сосьедада", который занимает первое место, каталонцы отстают на 11 очков.

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