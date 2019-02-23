"Барселону" может покинуть один из лидеров команды

Теги барселонаиван ракитичинтер миланпсж

"Барселону" может покинуть один из лидеров команды

Полузащитник "Барселоны" Иван Ракитич может продолжить карьеру в другом клубе. Об этом сообщает Mundo Deportivo.

По данным источника, на 30-летнего хорвата претендуют "Интер"ПСЖ"Бавария" и "Манчестер Юнайтед".

Ракитич перешел в "Барселону" из "Севильи" в 2014 года за 18 миллионов евро. Конракт был рассчитан на 5 лет. Трансферная стоимости игрока - 65 миллионов евро. 

В нынешнем сезоне хорват участвовал в 36 матчах, отметившись 4 голами и 3 ассистами. 

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