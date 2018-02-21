"Барселону" настиг кризис? Результативность Месси и ко за последний месяц снизилась почти в два раза

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"Барселону" настиг кризис? Результативность Месси и ко за последний месяц снизилась почти в два разаЗа последний месяц средняя результативность каталонской "Барселоны" снизилась почти в два раза, информирует AS.

Так, до 21-го января "сине-гранатовые" отметились в воротах соперников 80 раз, что составляет 2,58 гола за игру. После этого каталонский гранд сыграл 8 матчей, в которых он забил только 11 мячей, что равняется 1,38 гола за игру.

Напомним, уже сегодня "Барселона" может подписать Артура. | soccernews.ru

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