"Барселону" не будут исключать из Кубка Испании

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"Барселону" не будут исключать из Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация не будет исключать "Барселону" из Кубка страны, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб избежал наказания, поскольку один из новых пунктов регламента предполагает распространение дисквалификации игроков только на тот турнир, в котором она была получена.

То есть вышедший на поле в первом матче 1/8 финала Кубка против "Леванте" защитник "Барсы" Хуан Брандариз имел право сыграть, поскольку его бан был заработан в Сегунде.

Напомним, что в ответной игре "сине-гранатовые" разгромили "Леванте" со счётом 3:0 и добыли путёвку в 1/4 финала Кубка Испании.

Не пропустите: "Барселона" установила рекорд Кубка Испании. | http://soccernews.ru

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Комментарии

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Хрыстя Пеналду
Хрыстя Пеналду

Ну вот и славно!

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Mutaloff
Mutaloff

Конечно блять на чужих ошибках проще выехать,а не наказывать.

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