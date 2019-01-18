"Барселону" не будут исключать из Кубка Испании

Королевская испанская футбольная федерация не будет исключать "Барселону" из Кубка страны, сообщает AS.

По сведениям издания, каталонский клуб избежал наказания, поскольку один из новых пунктов регламента предполагает распространение дисквалификации игроков только на тот турнир, в котором она была получена.

То есть вышедший на поле в первом матче 1/8 финала Кубка против "Леванте" защитник "Барсы" Хуан Брандариз имел право сыграть, поскольку его бан был заработан в Сегунде.

Напомним, что в ответной игре "сине-гранатовые" разгромили "Леванте" со счётом 3:0 и добыли путёвку в 1/4 финала Кубка Испании.

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