"Барселону" не пугают огромные отступные за де Лигта
Фото инстаграм Маттейса де Лигта
"Барселона" с оптимизмом смотрит на возможное подписание центрального защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта.
По информации La Gazzetta dello Sport, каталонцев не пугает сумма отступных в контракте футболиста в размере 125 миллионов евро.
Решающее значение в потенциальных переговорах о трансфере будет иметь желание самого 22-летнего голландца перебраться на "Камп Ноу".
В текущем сезоне де Лигт сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Его соглашение с "Ювентусом" действует до 2024 года.
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