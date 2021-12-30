"Барселону" не пугают огромные отступные за де Лигта

Фото инстаграм Маттейса де Лигта

"Барселона" с оптимизмом смотрит на возможное подписание центрального защитника "Ювентуса" Маттейса де Лигта.

По информации La Gazzetta dello Sport, каталонцев не пугает сумма отступных в контракте футболиста в размере 125 миллионов евро.

Решающее значение в потенциальных переговорах о трансфере будет иметь желание самого 22-летнего голландца перебраться на "Камп Ноу".

В текущем сезоне де Лигт сыграл 20 матчей и забил 1 гол. Его соглашение с "Ювентусом" действует до 2024 года.

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