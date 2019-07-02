"Барселону" не устроило предложение "Баварии" по трансферу Дембеле
"Барселона" отказала "Баварии" в трансфере французского нападающего Усмана Дембеле, сообщает Sport.es.
По сведениям издания, немецкий клуб предлагал за футболиста 70 миллионов евро, но эта сумма не устроила каталонцев. "Барселона" может продать форварда, но не менее, чем за 95 миллионов евро. При этом сумма отступных в контракте француза составляет 400 миллионов евро.
В минувшем сезоне 22-летний Дембеле провел за "Барселону" 42 матча во всех турнирах, в которых забил 14 голов и отдал девять результативных передач. Его контракт с клубом действует до лета 2022 года.
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Бавария Мюнхен
|34
|78
|2
|Боруссия Дортмунд
|34
|76
|3
|РБ Лейпциг
|34
|66
|4
|Байер Леверкузен
|34
|58
|5
|Боруссия Менхенгладбах
|34
|55
|6
|Вольфсбург
|34
|55
|7
|Айнтрахт Франкфурт
|34
|54
|8
|Вердер Бремен
|34
|53
|9
|Хоффенхайм
|34
|51
|10
|Фортуна Дюссельдорф
|34
|44
|11
|Герта
|34
|43
|12
|Майнц 05
|34
|43
|13
|Фрайбург
|34
|36
|14
|Шальке
|34
|33
|15
|Аугсбург
|34
|32
|16
|Штутгарт
|34
|28
|17
|Ганновер 96
|34
|21
|18
|ФК Нюрнберг
|34
|19