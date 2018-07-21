"Барселону" не устроило предложение "Локомотива" по Видалю

Теги локомотив москваалейш видальбарселона

"Барселону" не устроило предложение "Локомотива" по ВидалюРуководство "Барселоны" не приняло предложение "Локомотива" по защитнику Алейшу Видалю.

Как сообщает Mundo Deportivo, сине-гранатовые хотят получить за Видаля от 10 до 13 миллионов евро, в то время как москвичи предложили 8 миллионов сразу и еще 2 в виде бонусов.

В минувшем сезоне Видаль провел за "Барселону" 15 матчей, забил один мяч и отдал две голевые передачи.

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