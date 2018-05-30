"Барселону" обвинили в "грязной игре" против Рамоса

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"Барселону" обвинили в "грязной игре" против РамосаКаталонская "Барселона" проводит целенаправленную кампанию по очернению образа капитана мадридского "Реала" Серхио Рамоса.

Об этом в эфире испанской телепрограммы La Sexta заявил журналист Хосеп Педрерол. В частности, он заявил, что "сине-гранатовые" своими действиями против защитника "сливочных" пытаются принизить их очередную победу в Лиге Чемпионов. В то же время работник СМИ уверен, что каталонцы расстроены тем, что Рамос играет не в их клубе.

Напомним, УЕФА не будет наказывать Серхио Рамоса. | soccernews.ru

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