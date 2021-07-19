"Барселону" поблагодарили за отказ играть в Иерусалиме

Теги барселонабейтар иерусалим

"Барселону" поблагодарили за отказ играть в Иерусалиме

Палестинская футбольная ассоциация выступила с заявлением, адресованным "Барселоне".

"Мы благодарим "Барселону" за уважение к чувствам миллионов своих болельщиков по всему миру, которые были потрясены идеей, что клуб, ценящий права человека, будет играть с одной из самых расистских команд мира", - говорится в заявлении.

Речь идёт об отменённом товарищеском матче с "Бейтаром" из Иерусалима. Поединок не состоялся из-за отказа "Барсы" играть в городе, который является предметом спора между Израилем и Палестиной.

Не пропустите: "Барселона" определилась со стратегией по трансферу Санчеша. | http://soccernews.ru
��������...
Loading...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Где продолжит карьеру Криштиану Роналду?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги Чемпионов

"Спартак" сыграет с "Бенфикой" в квалификации Лиги Чемпионов

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 20 43
2 Барселона Барселона 19 40
3 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 20 35
4 Севилья Севилья 20 35
5 Хетафе Хетафе 20 33
6 Реал Сосьедад Реал Сосьедад 20 31
7 Валенсия Валенсия 20 31
8 Атлетик Бильбао Атлетик Бильбао 20 30
9 Вильярреал Вильярреал 20 28
10 Гранада Гранада 19 27
11 Бетис Бетис 20 27
12 Леванте Леванте 20 26
13 Осасуна Осасуна 20 25
14 Алавес Алавес 20 23
15 Реал Вальядолид Реал Вальядолид 20 22
16 Эйбар Эйбар 20 22
17 Мальорка Мальорка 20 18
18 Сельта Виго Сельта Виго 20 16
19 Леганес Леганес 20 14
20 Эспаньол Эспаньол 20 14
Полная таблица

топ-5 тегов