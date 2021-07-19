"Барселону" поблагодарили за отказ играть в Иерусалиме

Палестинская футбольная ассоциация выступила с заявлением, адресованным "Барселоне".

"Мы благодарим "Барселону" за уважение к чувствам миллионов своих болельщиков по всему миру, которые были потрясены идеей, что клуб, ценящий права человека, будет играть с одной из самых расистских команд мира", - говорится в заявлении.

Речь идёт об отменённом товарищеском матче с "Бейтаром" из Иерусалима. Поединок не состоялся из-за отказа "Барсы" играть в городе, который является предметом спора между Израилем и Палестиной.

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