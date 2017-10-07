"Барселону" покинул директор по трансферным переговорам

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"Барселону" покинул директор по трансферным переговорам

Директор "Барселоны" по трансферным переговорам Рауль Санллехи покинул каталонский клуб, сообщает Marca.

На следующем собрании руководства президент "сине-гранатовых" Жозеп Бартомеу представит новую клубную структуру, в которой функции переговорщика будут распределены между представителями других должностей.

Стоит отметить, что Санллехи проработал в "Барселоне" в общей сложности 15 лет.

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