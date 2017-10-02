"Барселону" пригласили в ФНЛ

Красноярский "Енисей" в своём твиттере пригласил каталонскую "Барселону" в ФНЛ.

"Узнали, что "Барселона" может сменить чемпионат, поэтому приглашаем её для участия в лучшей футбольной лиге мира - ФНЛ!" - сказано в твите клуба.

Напомним, что "сине-гранатовые" в случае признания независимости Каталонии могут сменить испанскую Примеру на другой чемпионат.

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