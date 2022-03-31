"Барселоны" во вторник провела встречу с агентом Дембеле

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"Барселоны" во вторник провела встречу с агентом Дембеле

Фото: твиттер Дембеле\Автор неизвестен

"Барселона" намерена продлить контракт с французским вингером команды Усманом Дембеле.

Как сообщает журналист Жерар Ромеро,, во вторник представители каталонского клуба провели встречу с агентом французского игрока Муссой Сиссоко. 

Отмечается, что главный тренер сине-гранатовых Хави обратился к руководству клуба с просьбой возобновить переговоры по поводу нового контракта Усмана. Сам игрок и его окружение хотят остаться в "Барселоне". 

Сообщается, что "Барса" сделала предложениеДембеле с более низкой зарплатой, чем предыдущее.

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