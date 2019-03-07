Бартез назвал причину вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов

Теги псжманчестер юнайтедфабьен бартез

Бартез назвал причину вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" Фабьен Бартез поделился мнением о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "красными дьяволами".

"Причина их вылета в отсутствии уважения. Вот что бывает, когда не уважаешь соперника и футбол. Это главные ценности для футболиста и команды. Нужно проявлять уважение в любой ситуации. В плане футбола ПСЖ выглядел лучше. Они доказали это, победив в первом матче. Но результата добивается тот, кто не ошибается. Игрокам ПСЖ не хватило концентрации. Они были не в игре. А топ-уровень есть топ-уровень. Парижане не учатся на своих ошибках. А Сульшер играл у Фергюсона, и это очень важно. Он знает, что нельзя сдаваться", - цитирует Бартеза Le Parisien.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала в третий раз подряд. В прошлом году французский гранд уступил "Реалу", а в позапрошлом - "Барселоне".

Не пропустите: "Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ. | http://soccernews.ru

��������...
Комментарии

Авторизуйтесь что бы оставлять комментарии

опрос

Кто выиграет Лигу Чемпионов 18/19?
Все опросы
Загрузка...

главное

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари

"Реал" определился с приоритетным кандидатом на замену Солари

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Группа A М О
1 Боруссия Дортмунд Боруссия Дортмунд 6 13
2 Атлетико Мадрид Атлетико Мадрид 6 13
3 Клуб Брюгге Клуб Брюгге 6 6
4 Монако Монако 6 1
Группа B М О
1 Барселона Барселона 6 14
2 Тоттенхэм Тоттенхэм 6 8
3 Интер Милан Интер Милан 6 8
4 ПСВ ПСВ 6 2
Группа C М О
1 ПСЖ ПСЖ 6 11
2 Ливерпуль Ливерпуль 6 9
3 Наполи Наполи 6 9
4 Црвена Звезда Црвена Звезда 6 4
Группа D М О
1 Порту Порту 6 16
2 Шальке Шальке 6 11
3 Галатасарай Галатасарай 6 4
4 Локомотив Москва Локомотив Москва 6 3
Группа E М О
1 Бавария Мюнхен Бавария Мюнхен 6 14
2 Аякс Аякс 6 12
3 Бенфика Бенфика 6 7
4 АЕК АЕК 6 0
Группа F М О
1 Манчестер Сити Манчестер Сити 6 13
2 Лион Лион 6 8
3 Шахтер Донецк Шахтер Донецк 6 6
4 Хоффенхайм Хоффенхайм 6 3
Группа G М О
1 Реал Мадрид Реал Мадрид 6 12
2 Рома Рома 6 9
3 Виктория Плзень Виктория Плзень 6 7
4 ЦСКА Москва ЦСКА Москва 6 7
Группа H М О
1 Ювентус Ювентус 6 12
2 Манчестер Юнайтед Манчестер Юнайтед 6 10
3 Валенсия Валенсия 6 8
4 Янг Бойз Янг Бойз 6 4
Полная таблица

топ-5 тегов