Бартез назвал причину вылета ПСЖ из Лиги Чемпионов

Экс-вратарь "Манчестер Юнайтед" Фабьен Бартез поделился мнением о вылете ПСЖ из Лиги Чемпионов по итогам противостояния с "красными дьяволами".

"Причина их вылета в отсутствии уважения. Вот что бывает, когда не уважаешь соперника и футбол. Это главные ценности для футболиста и команды. Нужно проявлять уважение в любой ситуации. В плане футбола ПСЖ выглядел лучше. Они доказали это, победив в первом матче. Но результата добивается тот, кто не ошибается. Игрокам ПСЖ не хватило концентрации. Они были не в игре. А топ-уровень есть топ-уровень. Парижане не учатся на своих ошибках. А Сульшер играл у Фергюсона, и это очень важно. Он знает, что нельзя сдаваться", - цитирует Бартеза Le Parisien.

Напомним, что ПСЖ вылетел из Лиги Чемпионов на стадии 1/8 финала в третий раз подряд. В прошлом году французский гранд уступил "Реалу", а в позапрошлом - "Барселоне".

Не пропустите: "Зенит" оригинально отреагировал на победу "Манчестер Юнайтед" над ПСЖ. | http://soccernews.ru