Легендарный футболист Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб "Тулузы". Специалист выступит консультантом в клубе. Об этом сообщает L'Equipe.

Бартез будет работать во всех командах системы.

Отметим, Бартез - воспитанник "Тулузы". Будучи игроком, он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции в составе "Монако", победителем Лиги чемпионов в составе "Марселя", чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", а также чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.

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