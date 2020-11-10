Бартез вошел в тренерский штаб "Тулузы"
Легендарный футболист Фабьен Бартез вошел в тренерский штаб "Тулузы". Специалист выступит консультантом в клубе. Об этом сообщает L'Equipe.
Бартез будет работать во всех командах системы.
Отметим, Бартез - воспитанник "Тулузы". Будучи игроком, он стал двукратным чемпионом Франции, обладателем Суперкубка Франции в составе "Монако", победителем Лиги чемпионов в составе "Марселя", чемпионом Англии в составе "Манчестер Юнайтед", а также чемпионом мира, чемпионом Европы и обладателем Кубка конфедераций в составе сборной Франции.
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|О
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|3
|Ренн
|28
|50
|4
|Лилль
|28
|49
|5
|Ницца
|28
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|6
|Реймс
|28
|41
|7
|Лион
|28
|40
|8
|Монпелье
|28
|40
|9
|Монако
|28
|40
|10
|Страсбур
|27
|38
|11
|Анжер
|28
|39
|12
|Бордо
|28
|37
|13
|Нант
|28
|37
|14
|Брест
|28
|34
|15
|Метц
|28
|34
|16
|Дижон
|28
|30
|17
|Сент-Этьен
|28
|30
|18
|Ним
|28
|27
|19
|Амьен
|28
|23
|20
|Тулуза
|28
|13