Бартомеу: "Барселона" должна была выиграть Лигу Чемпионов еще четыре раза"

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Бартомеу: "Барселона" должна была выиграть Лигу Чемпионов еще четыре раза"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выразил мнение, что каталонский клуб еще четыре раз должен был становиться победителем Лиги Чемпионов.

"Нас четырежды выбивали из Лиги Чемпионов чемпионы - "Интер", "Челси", "Рома" и "Ливерпуль". Я думаю, что мы заслуживали трофей в те сезоны", - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Напомним, что "Барселона" проиграла "Интеру" в сезоне-2009/2010 на стадии полуфинала (1:3, 1:0). "Челси" каталонцы проиграли в сезоне-2011/2012 в полуфинале (0:1, 2:2). От "Ромы" каталонский клуб вылетел в четвертьфинале сезона-2017/2018 (4:1, 0:3). "Ливерпуль" выбил "Барселону" в полуфинале сезона-2018/2019 (0:3, 4:0).

Стоит отметить, что из перечисленных Бартомеу клубов, "Рома" не выигрывала Лигу Чемпионов.

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Комментарии

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jugulator
Пьянь

Ловите наркомана.

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Дмитрий Владимирович
Дмитрий Владимирович

Что,судьи не отработали вложенный аванс?Твои брёвна даже со своей половины поля не могут выйти!

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Первоклашка с крутым нравом
Первоклашка с крутым нравом

Очень мило!

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