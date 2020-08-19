Бартомеу: "Барселона" должна была выиграть Лигу Чемпионов еще четыре раза"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу выразил мнение, что каталонский клуб еще четыре раз должен был становиться победителем Лиги Чемпионов.

"Нас четырежды выбивали из Лиги Чемпионов чемпионы - "Интер", "Челси", "Рома" и "Ливерпуль". Я думаю, что мы заслуживали трофей в те сезоны", - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Напомним, что "Барселона" проиграла "Интеру" в сезоне-2009/2010 на стадии полуфинала (1:3, 1:0). "Челси" каталонцы проиграли в сезоне-2011/2012 в полуфинале (0:1, 2:2). От "Ромы" каталонский клуб вылетел в четвертьфинале сезона-2017/2018 (4:1, 0:3). "Ливерпуль" выбил "Барселону" в полуфинале сезона-2018/2019 (0:3, 4:0).

Стоит отметить, что из перечисленных Бартомеу клубов, "Рома" не выигрывала Лигу Чемпионов.

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