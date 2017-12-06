Бартомеу: "Барселона" - это человеческий клуб, мы будем готовы выслушать намерения Маскерано"
Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался по будущему защитника своей команды Хавьера Маскерано.
"Я подписывал Маскерано в 2010-м году. Я лично летал тогда в Ливерпуль. Наше желание состоит в том, что мы хотим, чтобы он остался, но я повторяю: мы являемся человеческим клубом и мы собираемся сесть и выслушать намерения игрока", - цитирует босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.
Напомним, Маскерано намерен сменить команду уже в январе. | soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|14
|36
|2
|Валенсия
|14
|31
|3
|Атлетико Мадрид
|14
|30
|4
|Реал Мадрид
|14
|28
|5
|Севилья
|14
|28
|6
|Вильярреал
|14
|21
|7
|Леганес
|14
|20
|8
|Хетафе
|14
|19
|9
|Реал Сосьедад
|14
|19
|10
|Сельта Виго
|14
|18
|11
|Бетис
|14
|18
|12
|Жирона
|14
|17
|13
|Эйбар
|14
|17
|14
|Леванте
|14
|16
|15
|Эспаньол
|14
|16
|16
|Атлетик Бильбао
|14
|14
|17
|Депортиво Ла-Корунья
|14
|12
|18
|Лас Пальмас
|14
|10
|19
|Алавес
|14
|9
|20
|Малага
|14
|8