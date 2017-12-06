Бартомеу: "Барселона" - это человеческий клуб, мы будем готовы выслушать намерения Маскерано"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался по будущему защитника своей команды Хавьера Маскерано.

" Я подписывал Маскерано в 2010-м году. Я лично летал тогда в Ливерпуль. Наше желание состоит в том, что мы хотим, чтобы он остался, но я повторяю: мы являемся человеческим клубом и мы собираемся сесть и выслушать намерения игрока ", - цитирует босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Маскерано намерен сменить команду уже в январе. | soccernews.ru