Бартомеу: "Барселона" - это человеческий клуб, мы будем готовы выслушать намерения Маскерано"

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Бартомеу: "Барселона" - это человеческий клуб, мы будем готовы выслушать намерения Маскерано"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался по будущему защитника своей команды Хавьера Маскерано.

"Я подписывал Маскерано в 2010-м году. Я лично летал тогда в Ливерпуль. Наше желание состоит в том, что мы хотим, чтобы он остался, но я повторяю: мы являемся человеческим клубом и мы собираемся сесть и выслушать намерения игрока", - цитирует босса "сине-гранатовых" El Mundo Deportivo.

Напомним, Маскерано намерен сменить команду уже в январе. | soccernews.ru

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