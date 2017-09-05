Бартомеу: "Барселона" не будет удерживать футболиста, если он хочет уйти"

Теги жозеп мария бартомеубарселона

Бартомеу: "Барселона" не будет удерживать футболиста, если он хочет уйти"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб не будет удерживать футболистов против их желания.

"Барселона" никогда не будет удерживать игрока, если он хочет уйти. Такое случается в других европейских клубах, но у нас другой подход. Мы можем включить в контракт любые отступные, но если у футболиста есть желание покинуть клуб, мы сядем вместе с ним и обсудим, как это будет сделано. К сожалению, с Неймаром так не получилось. Если бы всё получилось, от этого все бы только выиграли" - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Напомним, что Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

Не пропустите: Бартомеу: "Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов