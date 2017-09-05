Бартомеу: "Барселона" не будет удерживать футболиста, если он хочет уйти"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу заявил, что каталонский клуб не будет удерживать футболистов против их желания.

"Барселона" никогда не будет удерживать игрока, если он хочет уйти. Такое случается в других европейских клубах, но у нас другой подход. Мы можем включить в контракт любые отступные, но если у футболиста есть желание покинуть клуб, мы сядем вместе с ним и обсудим, как это будет сделано. К сожалению, с Неймаром так не получилось. Если бы всё получилось, от этого все бы только выиграли" - приводит слова Бартомеу Sport.es.

Напомним, что Неймар перешёл из "Барселоны" в ПСЖ за 222 миллиона евро.

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