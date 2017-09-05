Бартомеу: "Барселона" поступила правильно, отказавшись выплачивать Неймару бонусы"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу затронул тему отказа клуба выплачивать своему бывшему вингеру Неймару бонусы, предусмотренные контрактом между "сине-гранатовыми" и бразильцем.

" Барса" сделала все правильно. Если футболист подписывает контракт с премией за то, что он будет игроком клуба на протяжении пяти лет, и отрабатывает только один год из них, "Барса" должна отстаивать свои интересы и выплачивать только то, что положено по соглашению ", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу высказался о возможном приобретении Коутиньо зимой. | soccernews.ru