Бартомеу: "Барселона" поступила правильно, отказавшись выплачивать Неймару бонусы"

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Бартомеу: "Барселона" поступила правильно, отказавшись выплачивать Неймару бонусы"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу затронул тему отказа клуба выплачивать своему бывшему вингеру Неймару бонусы, предусмотренные контрактом между "сине-гранатовыми" и бразильцем.

"Барса" сделала все правильно. Если футболист подписывает контракт с премией за то, что он будет игроком клуба на протяжении пяти лет, и отрабатывает только один год из них, "Барса" должна отстаивать свои интересы и выплачивать только то, что положено по соглашению", - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

Напомним, Бартомеу высказался о возможном приобретении Коутиньо зимой. | soccernews.ru

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