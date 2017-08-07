Бартомеу: "Барселона" сделала все возможное, чтобы сохранить Неймара"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался об уходе ключевого форварда его команды Неймара.

"Все знают, что Неймар стал частью успеха нашего клуба, но теперь Неймар является историей. Он хотел уйти. Это было его решение, хотя мы и сделали все, что было в наших силах, чтобы он остался", - цитирует Бартомеу AS.

Напомним, аргентинский тренер Анхель Каппа назвал Неймара идиотом. | soccernews.ru