Бартомеу: "Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с уходом бразильского форварда Неймара, который минувшим летом за рекордные 222 миллиона евро перешёл в ПСЖ.

"Ситиуация с Неймаром отвлекала нас. Я бы предпочёл, чтобы он сказал нам, что уйдёт. Мы бы искали ему замену во время нормализованного рынка. "Барселона" не строит преград футболистам, которые хотят покинуть клуб. Так мы поступили и в ситуации с Неймаром. Но мы хотели бы подписать Дембеле по более низкой цене. Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход бразильца - возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников" - цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, что "Барселоне" пришлось заплатить за 20-летнего Дембеле 105 миллионов евро, также в сделке прописаны солидные бонусы.

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