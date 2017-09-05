Бартомеу: "Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу"

Теги жозеп мария бартомеубарселонанеймарусман дембеле

Бартомеу: "Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с уходом бразильского форварда Неймара, который минувшим летом за рекордные 222 миллиона евро перешёл в ПСЖ.

"Ситиуация с Неймаром отвлекала нас. Я бы предпочёл, чтобы он сказал нам, что уйдёт. Мы бы искали ему замену во время нормализованного рынка. "Барселона" не строит преград футболистам, которые хотят покинуть клуб. Так мы поступили и в ситуации с Неймаром. Но мы хотели бы подписать Дембеле по более низкой цене. Было ошибкой слишком верить Неймару и его отцу. Но уход бразильца - возможность вернуться к командной игре и сделать инвестиции в своих воспитанников" - цитирует Бартомеу Sport.es.

Напомним, что "Барселоне" пришлось заплатить за 20-летнего Дембеле 105 миллионов евро, также в сделке прописаны солидные бонусы. 

Не пропустите: Бартомеу: "Месси уже продлил контракт с "Барселоной" и вскоре появятся протокольные фотографии". | http://soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто станет чемпионом Англии?
Все опросы

главное

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Отбор на ЧМ-2018: главные итоги 8-го тура

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Реал Сосьедад 2 6
2 Барселона 2 6
3 Леганес 2 6
4 Атлетико Мадрид 2 4
5 Реал Мадрид 2 4
6 Жирона 2 4
7 Леванте 2 4
8 Валенсия 2 4
9 Севилья 2 4
10 Атлетик Бильбао 2 4
11 Эйбар 2 3
12 Бетис 2 3
13 Эспаньол 2 1
14 Хетафе 2 1
15 Депортиво Ла-Корунья 2 1
16 Сельта Виго 2 0
17 Малага 2 0
18 Алавес 2 0
19 Вильярреал 2 0
20 Лас Пальмас 2 0
Полная таблица

топ-5 тегов