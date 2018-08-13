Бартомеу дал комментарий по возможному трансферу Погба

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу дал комментарий по возможному подписанию своим клубом полузащитника "Манчестер Юнайтед" Поля Погба.

"Погба? Я не говорю об игроках других команд, но в этом летнем трансферном окне есть еще 20 дней. Посмотрим, что случится. Некоторые игроки собираются покинуть нас... а некоторые - присоединиться к нам. Однако спортивный менеджмент клуба наверняка ответит лучше меня на эту тему", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, о возможных подписаниях высказался и Вальверде. | soccernews.ru