Бартомеу: "До конца трансферного окна постараемся закрыть операции, которые не были выполнены"

Теги барселонажозеп мария бартомеуроберт фернандес

Бартомеу: "До конца трансферного окна постараемся закрыть операции, которые не были выполнены"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал работу своего клуба на зимнем трансферном рынке.

"В январе мы пытались сделать то, что, по нашему мнению, уместно было для того, чтобы укрепить команду до конца сезона. Теперь миссия выполнена. Я очень доволен работой Роберта Фернандеса и Пепа СегурыЕсть еще несколько дней до закрытия трансферного окна, и мы попытаемся закрыть некоторые операции, которые еще не выполнены", - цитирует Бартомеу Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" анонсировала расставание с Маскерано. | soccernews.ru

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