Бартомеу: "До конца трансферного окна постараемся закрыть операции, которые не были выполнены"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу прокомментировал работу своего клуба на зимнем трансферном рынке.

" В январе мы пытались сделать то, что, по нашему мнению, уместно было для того, чтобы укрепить команду до конца сезона. Теперь миссия выполнена. Я очень доволен работой Роберта Фернандеса и Пепа Сегуры. Есть еще несколько дней до закрытия трансферного окна, и мы попытаемся закрыть некоторые операции, которые еще не выполнены ", - цитирует Бартомеу Le 10 Sport.

Напомним, "Барселона" анонсировала расставание с Маскерано. | soccernews.ru