Бартомеу: "Эль Класико состоится, больше его переносить не будут"

Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что перенесенный матч с мадридским "Реалом" состоится в назначенный день.

Напомним, ранее игру 10-го тура Примеры между командами пришлось перенести из-за напряженной политической ситуации в Каталонии. Встреча должна состояться 18 декабря.

"Матч состоится, переносов больше не будет. Мы несем ответственность за безопасность. Сейчас в Каталонии непростой период, однако это не помешает футболу. Протестующие будут вести себя спокойно. Эль Класико должно быть праздником спорта". - цитирует Бартомеу Marca.

После 15 туров чемпионата Испании "Реала" и "Барселоны" по 34 балла.

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