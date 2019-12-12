Бартомеу: "Эль Класико состоится, больше его переносить не будут"
Президент "Барселоны" Хосеп Бартомеу заявил, что перенесенный матч с мадридским "Реалом" состоится в назначенный день.
Напомним, ранее игру 10-го тура Примеры между командами пришлось перенести из-за напряженной политической ситуации в Каталонии. Встреча должна состояться 18 декабря.
"Матч состоится, переносов больше не будет. Мы несем ответственность за безопасность. Сейчас в Каталонии непростой период, однако это не помешает футболу. Протестующие будут вести себя спокойно. Эль Класико должно быть праздником спорта". - цитирует Бартомеу Marca.
После 15 туров чемпионата Испании "Реала" и "Барселоны" по 34 балла.
А еще: Карвахаль поделился ожиданиями от матча "Реала" с "Барселоной"| http://soccernews.ru
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Турнирные таблицы
|Команда
|М
|О
|1
|Барселона
|15
|34
|2
|Реал Мадрид
|15
|34
|3
|Севилья
|16
|31
|4
|Реал Сосьедад
|16
|27
|5
|Хетафе
|16
|27
|6
|Атлетик Бильбао
|16
|26
|7
|Атлетико Мадрид
|16
|26
|8
|Валенсия
|16
|26
|9
|Гранада
|16
|24
|10
|Осасуна
|16
|23
|11
|Бетис
|16
|22
|12
|Леванте
|16
|20
|13
|Вильярреал
|16
|19
|14
|Реал Вальядолид
|16
|19
|15
|Алавес
|16
|18
|16
|Эйбар
|16
|15
|17
|Мальорка
|16
|14
|18
|Сельта Виго
|16
|13
|19
|Леганес
|16
|9
|20
|Эспаньол
|16
|9