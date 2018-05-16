Бартомеу: "Футбольный мир действительно ценит то, что "Барселона" сделала в этом сезоне"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу оценил выступление своей команды в текущем сезоне.

"Мы знаем, что некоторые люди за пределами клуба пытаются дискредитировать нас и уделять внимание тому, что делает команда. Иногда они говорят о судьях, чемпионских коридорах, преувеличивая значимость этих аспектов. Но я заверяю вас, что футбольный мир действительно ценит то, что мы сделали в этом сезоне.

Я хочу подчеркнуть ценность и важность нашей двойной победы во внутренних турнирах - восьмой в истории клуба. Мы выиграли лучшую лигу в мире с большим отрывом - это наше седьмая победа в чемпионате за последние 10 лет. Именно поэтому, это был отличный сезон", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" sport.es.

Напомним, вот таким образом "Барселона" намерена попрощаться с Иньестой. | soccernews.ru