Бартомеу: "Гризманн? Как вы понимаете, я не могу говорить о нем"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу дал комментарий слухам о возможном подписании его клубом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн? Я не могу говорить по этой теме, как вы понимаете. Мы очень уважаем футболистов, которые играют в других клубах. Сначала мы должны закрыть свои финансовые счета в этом сезоне, который заканчивается в конце июня, и только первого июля мы уже будем думать о следующем. " Барса" работает над трансферами, но я не могу рассказать о наших планах. Мы работаем уже долгое время, и мы знаем, что мы должны делать.

Хочу ли я иметь Гризманна? Все фанаты хотели бы иметь лучших игроков мира в своих клубах, но это невозможно. Мы должны помнить, что у "Барсы" уже есть очень хорошие игроки, которые доказали это в текущем сезоне ", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, в случае провала переговоров по Гризманну "Барселона" может приобрести двух звездных хавбеков. | soccernews.ru