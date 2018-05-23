Бартомеу: "Гризманн? Как вы понимаете, я не могу говорить о нем"

Теги барселонаантуан гризманнжозеп мария бартомеу

Бартомеу: "Гризманн? Как вы понимаете, я не могу говорить о нем"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу дал комментарий слухам о возможном подписании его клубом форварда мадридского "Атлетико" Антуана Гризманна.

"Гризманн? Я не могу говорить по этой теме, как вы понимаете. Мы очень уважаем футболистов, которые играют в других клубах. Сначала мы должны закрыть свои финансовые счета в этом сезоне, который заканчивается в конце июня, и только первого июля мы уже будем думать о следующем. "Барса" работает над трансферами, но я не могу рассказать о наших планах. Мы работаем уже долгое время, и мы знаем, что мы должны делать.

Хочу ли я иметь Гризманна? Все фанаты хотели бы иметь лучших игроков мира в своих клубах, но это невозможно. Мы должны помнить, что у "Барсы" уже есть очень хорошие игроки, которые доказали это в текущем сезоне", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, в случае провала переговоров по Гризманну "Барселона" может приобрести двух звездных хавбеков. | soccernews.ru

комментарии

опрос

Кто выиграет Чемпионат Мира 2018?
Все опросы

главное

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Сделай прогноз на финал Лиги Чемпионов – выиграй приз!

Лента новостей

Все новости

Турнирные таблицы

Команда М О
1 Барселона 38 93
2 Атлетико Мадрид 38 79
3 Реал Мадрид 38 76
4 Валенсия 38 73
5 Вильярреал 38 61
6 Бетис 38 60
7 Севилья 38 58
8 Хетафе 38 55
9 Эйбар 38 51
10 Жирона 38 51
11 Реал Сосьедад 38 49
12 Сельта Виго 38 49
13 Эспаньол 38 49
14 Алавес 38 47
15 Леванте 38 46
16 Атлетик Бильбао 38 43
17 Леганес 38 43
18 Депортиво Ла-Корунья 38 29
19 Лас Пальмас 38 22
20 Малага 38 20
Полная таблица

топ-5 тегов