Бартомеу громко высказался об уходе Неймара из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу громко высказался об уходе бразильского нападающего Неймара из каталонского клуба в 2017 году.

Напомним, что звёздный форвард перешёл в ПСЖ за 222 миллиона евро. Именно эта сумма была прописана в контракте футболиста в качестве отступных.

"Неймар купил свою свободу за 222 миллиона евро, но "Барселоне" эти деньги были не нужны. Мы не хотели его продавать" - цитирует Бартомеу Tribalfootball.

Неймар выступал за "Барселону" с 2013 по 2017 год, сыграл 186 матчей, забил 105 голов и сделал 76 ассистов.

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