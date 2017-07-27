Бартомеу: "Хави, Иньеста, Пике и Месси создают проблему"

Теги барселонажозеп мария бартомеулионель мессихавиандрес иньестажерар пике

Бартомеу: "Хави, Иньеста, Пике и Месси создают проблему"Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу ответил на критику легенды клуба Хави, который поставил в укор "сине-гранатовым" то, что в настоящее время выпускники клубной академии не получают шанса проявить себя в первой команде.

"Проблема кроется в Хави, Иньесте и Лео Месси, а также других игроках. Очень сложно стать игроком первой команды, когда перед тобой есть Лео Месси, Неймар, Хави, Иньеста, Бускетс или Жерар Пике. Это очень трудно сделать...

Хави был в первой команде на протяжении 15-ти лет. Это означает, что за это время 15 мальчишек, которые играли на его позиции, должны были покинуть клуб. Иньеста, кажется, находится в первой команде 16 или 17 лет. Это очень трудно... Проблема кроется в самом Хави! Он создал проблему. И Иньеста, и Пике. Они создали проблему", - цитирует Бартомеу The New York Times.

Напомним, Бартомеу высказался о будущем Неймара. | soccernews.ru

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Главная проблема Барсы на данный момент это Бартомеу.

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