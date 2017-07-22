Бартомеу: "Хави в будущем будет тренировать "Барселону"

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Бартомеу: "Хави в будущем будет тренировать "Барселону"Президент "Барселоны" Хосеп Мария Бартомеу заявил, что бывший полузащитник команды Хави в будущем станет тренером каталонского клуба. 

"Сейчас он не только играет, но и учится на тренера. Разумеется, однажды он станет тренером "Барселоны". Не знаю, какую из наших команд он будет тренировать, но, конечно, целью будет первая команда. 

Когда Месси завершит карьеру, он тоже останется в "Барселоне". Нам будет очень тяжело найти игрока ему на замену", - сказал он. 

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