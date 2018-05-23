Бартомеу: "Хочу, чтобы однажды Бускетс покинул "Барселону", как Иньеста"

Президент каталонской "Барселоны" Жозеп Мария Бартомеу высказался о ситуации с полузащитником своей команды Серхио Бускетсом, который потребовал повысить ему оклад.

"Продление контракта с Бускетсом? Он является основным игроком для "Барсы". Он - еще молод, потому что он заботится о себе, он - профессионал. Я не буду объяснять, что мы делаем в этом направлении. Если в этом вопросе появится новая информация, мы сообщим об этом. Я могу только сказать, что он играет решающую роль в наших построениях. Я хочу, чтобы Бускетс однажды покинул "Барсу", как Иньеста", - цитирует клубного босса "сине-гранатовых" Le 10 Sport.

Напомним, "Барселоны" рассчитывает продать пять игроков, чтобы выручить средства на трансфер Гризманна. | soccernews.ru