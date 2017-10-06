Бартомеу: "Иньеста заслужил этот контракт"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал комментарии после подписания "пожизненного" контракта с капитаном каталонской команды Андресом Иньестой.

"Сегодня один из знаменательных дней для наших болельщиков. Впервые за 118-летнюю историю "Барселона" заключила пожизненный контракт с футболистом. Это соглашение - награда для особенного игрока. Андрес - часть очень успешной эпохи "Барселоны", начавшейся в 2003 году. Всё это время он находился здесь. Иньеста заслужил этот контракт, и болельщики будут довольны" - цитирует Бартомеу El Mundo Deportivo.

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