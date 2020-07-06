Бартомеу исключил уход Месси из "Барселоны"

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Бартомеу исключил уход Месси из "Барселоны"

Президент "Барселоны" Жозеп Бартомеу дал понять, что капитан "сине-гранатовых" Лионель Месси продолжит выступать за клуб.

"Переговоры о продлении контракта идут. Не буду вдаваться в подробности, но Месси уже неоднократно говорил о желании завершить карьеру в "Барсе". Он хочет и дальше играть за нашу команду. У него впереди ещё много лет карьеры, и мы будем вместе наслаждаться этим", - приводит слова Бартомеу Mundo Deportivo.

 Напомним, что действующий контракт между звёздным аргентинцем и "блауграной" истекает следующим летом.

33-летний Месси всю карьеру провёл в "Барсе", сыграл 725 матчей, забил 630 голов и сделал 275 ассистов.

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